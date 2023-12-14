Азербайджанцы охладевают к женитьбе
В Азербайджане стали реже вступать в брак и чаще разводиться, сообщили в Государственном комитете по статистике.
Было отмечено, что районными (городскими) регистрационными отделами Министерства юстиции за январь-октябрь текущего года зарегистрировано 44 643 брака и 17 988 разводов.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество браков на 1 000 человек населения снизилось с 6,2 до 5,3, а количество разводов увеличилось с 1,6 до 2,1.
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