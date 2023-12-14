Делимитировать азербайджано-армянскую границу будут после Нового года

Проведение очередной встречи по делимитации азербайджано-армянской границы до конца года не планируется, сказал журналистам вице-премьер Армении Мгер Григорян.

По его словам, дата и место очередной встречи комиссии по делимитации границы Азербайджана и Армении еще не определены.

30 ноября на границе состоялась пятая по счету встреча комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией под председательством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и заместителя премьер-министра Армении Мгера Григоряна.