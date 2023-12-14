На Апшероне будет туманно
16 декабря в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами пасмурная погода, к ночи возможен дождь, местами туман, юго-западный ветер вечером сменится северо-западным. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Температура воздуха в Баку и на Апшероне ночью составит 4-6, днем - 8-11 градусов тепла.
Атмосферное давление выше нормы - 767 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.
В районах Азербайджана осадков не ожидается, ночью и утром на отдельных территориях туман, ветер западный.
Температура воздуха ночью составит 1-6, днем - 8-13 градусов тепла, в горах ночью - 0-5 градусов ниже нуля, днем - 3-8 градусов выше нуля.