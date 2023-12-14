Оверчук о железной дороге между Азербайджаном и Арменией

Документы по открытию железной дороги между Ереваном и Баку находятся на высоком уровне подготовки, сказал находящийся с визитом в Ереване вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Он отметил, что работа по открытию коммуникаций продолжается, для этого создана трехсторонняя рабочая группа: «Просчитывается финансовая составляющая эмиссии, конкретных цифр пока нет. Россия здесь играет скорее посредническую роль, и если стороны готовы продолжать эту работу, то, конечно, мы готовы участвовать».

Оверчук добавил, что стороны (Азербайджан и Армения) уже начали работать напрямую, без участия посредников.