Акция Azeronline: «Подключайся сейчас, плати в следующем году!» успешно продолжается

Чтобы идти в ногу со временем в быстро меняющемся и развивающемся мире, мы вынуждены приобретать все новые и новые устройства, оборудование, инструменты. Интернет уже давно стал неотъемлемой частью нашей жизни. Интернет является незаменимым инструментом в нашей работе и общественной жизни, образовании и развлечениях. Качественный интернет позволяет в полной мере использовать возможности нашего устройства и многократно повышать онлайн-активность. Так не пора ли в преддверии 2024 года опробовать услуги современного высокоскоростного оптоволоконного интернета на наших новых «умных» устройствах? Теперь это стало еще доступнее!

Azeronline, являющийся одним из первых в нашей стране интернет-провайдеров, радует своих абонентов выгодными акциями в канун Нового года, как и любого другого праздника. На этот раз в рамках акции «Подключайся сейчас, плати в следующем году!» у жителей Баку, Апшерона, Хырдалана, Агстафы, Бейлагана, Сальян, Агджабеди, Газаха, Кедабека, Гёйгеля, Гаджигабула, Нефтчалы, Тертера, Гянджи и Сумгаита будет возможность подключиться к оптоволоконному интернету на базе технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network), не теряя времени и ничего не платя за это. Так, в рамках акции новые абоненты бесплатно получат Wi-Fi модем на весь срок использования и смогут пользоваться услугами интернета в первый месяц совершенно бесплатно. Ежемесячная плата за обслуживание вступает в силу только с 2024 года. Получить отличный интернет, воспользовавшись этими выгодными предложениями в канун праздника, — это полезный подарок для всех членов семьи. Акция продлится до 31 декабря. Всем, кто пожелает воспользоваться акцией, достаточно заполнить форму ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИИ.

Предлагаемое Azeronline надежное интернет-соединение выгодно отличается от других вариантов. Среди его преимуществ быстрая установка, бесперебойный доступ в интернет и надежная связь. Ежемесячная абонентская плата начинается от 18 AZN. В зависимости от выбранного клиентом тарифного пакета.

Отметим, что для подключения к оптоволоконному интернету по технологии GPON и получения подробной информации о других услугах достаточно позвонить по номеру 8220 или городскому номеру 450 2020, или посетить сайт azeronline.com. Можно также быстро подключиться и стать пользователем высокоскоростного и бесперебойного оптоволоконного интернета, зарегистрировавшись на сайте в разделе ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИЯ.

О компании

СП Azeronline LTD продолжает вносить свой вклад в проект Министерства цифрового развития и транспорта «Онлайн Азербайджан» с целью обеспечения страны высокоскоростным интернетом и услугами широкополосного доступа.

СП Azeronline LTD было основано 29 декабря 1999 года СП Azercell Telecom. В число более чем 140 000 клиентов компании входят также крупные предприятия, банки и государственные учреждения.