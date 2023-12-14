Армяне будут потреблять российский газ по старой цене

Стоимость газа, импортируемого из России в Армению, в 2024 году не изменится, соответственно, не изменится и тариф для потребителей, сообщил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

"На данный момент мы располагаем точной информацией, что цена на газ на границе в 2024 году не изменится. И я уверен, что тариф также не будет изменен", - сказал Григорян.

Вице-премьер сказал, что "Газпром Армения" уже подписал контракт с российским "Газпромом" на 2024 год. Стоимость российского газа на границе с Арменией составляет 165 долларов за 1 тыс. кубометров.