Кремль объявил Венгрию независимой
Венгрия – достаточно независимая страна, чтобы отстаивать свои интересы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, Россия «внимательно следит» за новостями в СМИ о практике принятия решений в Европейском союзе.
Песков также добавил, что Россия «сожалеет» о решении Хельсинки подписать документы о размещении военных баз США в Финляндии: «У нас были отличные отношения, никаких проблем не было».
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