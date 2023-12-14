Эрдоган заявил, что Байден готов предоставить Турции F-16

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его американский коллега Джо Байден выразил готовность внести в Конгресс США предложение о предоставлении Турции истребителей F-16.

Ранее турецкая газета Hürriyet со ссылкой на источники сообщала, что Эрдоган и Байден в ближайшее время обсудят по телефону ряд вопросов, включая продажу F-16.

"Байден заявил, что придерживается позитивного мнения (по F-16) и готов представить свое предложение Конгрессу", - сообщил Эрдоган журналистам.