Доверчивые граждане платили Расулову за несуществующие квартиры
Завершено предварительное следствие по уголовному делу Махира Расулова, обвиняемого в мошенничестве. Как сообщает корреспондент haqqin.az, материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Бакинский уголовный суд.
Дело ведет судья Тельман Гусейнов. Время подготовительного заседания пока не назначено.
Отметим, что Расулов, по данным следствия, обманул десятки людей, обещая помочь на льготных условиях приобрести квартиры в домах, построенных Госагентством жилищного строительства (MIDA).
Своим жертвам мошенник представлялся состоятельным бизнесменом и руководителем IT-компании. Известно, что одним из обманутых является участник 44-дневной войны Э.Агаев.