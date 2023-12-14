Доверчивые граждане платили Расулову за несуществующие квартиры

Инара Рафикгызы

Завершено предварительное следствие по уголовному делу Махира Расулова, обвиняемого в мошенничестве. Как сообщает корреспондент haqqin.az, материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Бакинский уголовный суд.

Дело ведет судья Тельман Гусейнов. Время подготовительного заседания пока не назначено.

Отметим, что Расулов, по данным следствия, обманул десятки людей, обещая помочь на льготных условиях приобрести квартиры в домах, построенных Госагентством жилищного строительства (MIDA).

Своим жертвам мошенник представлялся состоятельным бизнесменом и руководителем IT-компании. Известно, что одним из обманутых является участник 44-дневной войны Э.Агаев.