Тамилла Алиева, собкор 16:30

К концу текущего года запланирована поставка в Баку четырех дизельных поездов из числа шести электропоездов и четырех дизельных поездов марки FLIRT, подлежащих закупке по контракту, подписанному в ноябре 2019 года между ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) и швейцарской компанией Stadler Rail Group. Два поезда уже доставлены на Бакинскую пассажирскую станцию.

Отметим, что каждый одноэтажный поезд марки FLIRT состоит из пяти вагонов, а пассажировместимость варьируется в пределах 236-270 человек. В поездах имеются места класса-стандарт и первого класса (8 мест). Новые дизель-поезда работают на электроэнергии, вырабатываемой собственным двигателем, без подключения к контактной сети. Это, в свою очередь, позволяет поезду курсировать в нормальном режиме согласно расписанию, независимо от технических проблем, могущих возникнуть в контактной сети. Поезда оснащены технологиями безопасности нового поколения и рядом инновационных механизмов. Так, в поезде действует система Block-5, отвечающая за безопасность пассажирских перевозок. Одной из основных особенностей этой системы является наличие функции отслеживания траектории движущегося впереди него другого поезда, оснащенного той же системой, и корректировки скорости в случае возникновения риска для безопасности движения.

При этом, если во время движения поезда возникают проблемы со здоровьем машинистов, при помощи системы Block-5 происходит полностью безопасная остановка поезда, тем самым не возникает никаких негативных ситуаций в плане безопасной доставки пассажиров в пункты назначения. Новые поезда FLIRT также оснащены технологией Fluidmesh. Эта система играет важную роль в бесперебойном обеспечении скоростного интернета в поездах. А установленная в поездах мультимедийная система дарит пассажирам приятные впечатления от путешествия, позволяя просматривать в пути различные развлекательные программы.