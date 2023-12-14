Байрамов: Азербайджан полон решимости...

Азербайджан полон решимости продвигать нормализацию и мирный процесс с Арменией. Об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов, выступая на 47-м заседании Совета министров иностранных дел Организации черноморского экономического сотрудничества, прошедшем в формате видеоконференции.

Он отметил, что в настоящее время в регионе созданы благоприятные условия для построения мира.