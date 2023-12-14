В Сабирабаде скончался маленький нигериец

Прокуратура Сабирабадского района провела расследование по факту смерти 5 августа этого года новорожденного ребенка гражданки Нигерии Осабуохиен Глории Абиес в родильном доме регионального перинатального центра.

Были выявлены обоснованные подозрения в смерти ребенка на следующий день после рождения в результате невыполнения мер по правильному определению состояния плода во время родов, неправильного выбора способа завершения процесса родов в соответствии с диагнозом, а также неверной оценки реального состояния новорожденного.

По факту в прокуратуре Сабирабадского района возбуждено уголовное дело по статье 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего) УК Азербайджана.

Расследование продолжается.