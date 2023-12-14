Азербайджан избавляется от остатков «линии Оганяна»

Дорога Тертер – Агдере, через которую проходила мифологизированная Арменией «линия Оганяна», очищается от мин. Об этом сказал начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана полковник Анар Эйвазов.

«За 30 лет оккупации на этой дороге были размещены боевые позиции, через нее проходила мифологизированная Арменией «линия Оганяна». На этих территориях довольно много мин. Также в период оккупации здесь располагались боевые позиции сепаратистов», - сказал Эйвазов.

«В настоящее время эта дорога разминирована и введена в эксплуатацию для движения транспорта, однако прилегающая территория очищена от мин не полностью», - добавил начальник пресс-службы МО.