Ильгар Гусейнов, Александр Караваев 16:51

Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, который в ходе визита в Баку провел также консультации с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым по широкому кругу вопросов. Состоялся обмен мнениями о перспективах 2024 года - задачах сотрудничества в рамках ОТГ, проблемах отношений с Арменией, а также по ряду других вопросов общей повестки, представляющих взаимный интерес. Рассмотрим лишь несколько основных направлений, в которых взаимодействие Азербайджана и Турции выходит за рамки двусторонних отношений и становится управляющим фактором многосторонней координации стран региона.

XXI век и новая архитектура тюркского мира На ключевом стыке политэкономических линий евразийского континента азербайджано-турецкий союз становится более сложным и активным фактором, несущим в себе многостороннее влияние. Характерно, что геополитически связка Анкара-Баку играет достаточно позитивную роль, что выгодно отличает этот тандем от других подобных региональных объединений. Азербайджан и Турция стараются не играть на противоречиях, а усиливать преимущества своих соседей, вбирая все позитивное от социально-экономических контактов с основными сопряженными регионами - Россией, Евросоюзом, Ираном и государствами арабского мира. Организация тюркских государств (ОТГ), как структура более широкой координации тюркских союзников, выглядит ответственным и надежным партнером с формирующейся системой собственных программ развития. Тем не менее сохранять при таких раскладах позитивный тонус тоже не так просто, особенно если учитывать сложные вызовы и динамично меняющуюся глобальную ситуацию. Визит главы МИД Турции Хакана Фидана в Баку совпал с наиболее судьбоносным за последние годы геополитическим решением Евросоюза – саммит глав европейского сообщества решил предоставить Грузии статус страны-кандидата на вступление в Европейский союз.

Мягкая европейская экспансия Начиная с 2003 года, когда Грузия решительным образом развернулась на Запад, многочисленные политики и эксперты предполагали, что максимум ее возможностей — это вступление в НАТО, поскольку "отпавшие" Абхазия и Южная Осетия серьезно ограничивали потенциальную перспективу интеграции Тбилиси в лоно европейского сообщества. Не случайно все дискуссии относительно шансов Грузии соприкоснуться в той или иной степени со структурами евроатлантического мира велись в рамках определенных допущений. Но после известных событий февраля 2022 года, когда Россия вторглась в Украину, ситуация резко изменилась. В результате нынешнее решение Брюсселя знаменует собой переход в практическую плоскость второго этапа переформатирования постсоветского пространства - к выстраиванию на южных склонах Большого Кавказа новых границ между СНГ/ЕАЭС и Евросоюзом. Собственно, эти процессы в данном регионе идут еще с 2000-х годов (особенно после грузино-российской войны 2008 года). Правда, теперь они получают законченное оформление со стороны Запада. Что же касается России, то с ее стороны процесс межевания по Грузии был завершен 26 августа 2008 года, когда приняли решение признать суверенитет Абхазии и Южной Осетии с последующими соглашениями об интеграции органов управления и власти этих территорий с Российской Федерацией (соглашение о "Союзничестве и интеграции" от октября 2014 года).

Учитывая, что процесс вступления Грузии в ЕС может растянуться (как и у Черногории) на пятнадцать и более лет, на этой "дистанции" вопросы об Абхазии и Южной Осетии будут варьироваться в зависимости от конъюнктуры и текущей политической ситуации. С точки зрения интересов Турции и Азербайджана, в этой новой геополитической конструкции вполне могут возникнуть неизвестные вводные. Ведь перспективы интеграции Турции с Евросоюзом носят скорее гипотетический характер. С одной стороны, можно, конечно, порадоваться за Грузию, которая добилась столь ощутимого прогресса. Но с другой - "клин" тарифных регуляторов и режимов торговли Евросоюза может привести к усложнению отрегулированного в этом регионе бывшего СССР экономического взаимодействия. В перспективе могут возникнуть различные неудобные обстоятельства, способные помешать взаимодействию на линии Турция-Россия (в плане сухопутной торговли)… И вот здесь с еще большей актуальностью возникает тема Зангезурского коридора, который отныне оказывается для Азербайджана и Турции не просто альтернативным маршрутом от Каспия до Малой Азии, а полноценным вектором, который комбинаторно, благодаря веткам либо через Армению, либо через территорию Ирана, может связать Азербайджан и Турцию в обход будущей европейской юрисдикции Грузии. И кто, собственно, знает, какие люди и, главное, с какими взглядами окажутся к 2030-м годам в еврокабинетах Брюсселя? Поэтому к любым неожиданным поворотам стоит быть готовым заблаговременно.

Вызовы-2023 Баку и Анкара достаточно интенсивно наращивают свои экономические проекты. По итогам десяти месяцев 2023 года азербайджано-турецкий товарооборот составил около 7 миллиардов долларов, демонстрируя 15-процентный темп прироста, что в среднесрочной перспективе дает хороший прогноз на удвоение объема взаимной торговли до 15 миллиардов долларов в год. Постепенно увеличиваются поставки в Турцию азербайджанского газа. В 2023 году они составили 10,2 миллиарда кубометров (в 2022-м - 8 миллиардов 709,98 миллиона кубометров). В сентябре президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган заложили фундамент газопровода Ыгдыр-Нахчыван, что даст возможность снабжать азербайджанскую автономию по второму каналу поставок без использования свопа на Иран.

В ходе азербайджано-турецкого энергетического форума, который также состоялся в Нахчыване, были озвучены детали проектов по строительству солнечных электростанций. В частности, предполагается, что Нахчыванская автономия сможет в будущем экспортировать в Турцию и Иран порядка одной тысячи мегаватт электричества. Укрепление линий политического и экономического взаимодействия Анкары и Баку позволяет ставить более масштабные и амбициозные задачи для Организации тюркских государств, охватывающих огромное пространство от западного побережья Черного моря до Центральной Азии. Кристаллизация тюркского объединения Выступая на ежегодной конференции в Дипломатической академии Азербайджана, Ильхам Алиев обозначил задачи развития Организации тюркских государств, которой, по словам президента, необходимы дорожная карта развития оборонной промышленности, а также переход от гуманитарной к усиленной экономической и военно-промышленной составляющей развития интеграции. Глава государства подчеркнул очевидность этих задач, учитывая вызовы, которые возникают по всему периметру ОТГ, вынуждая организацию поддерживать собственное экономическое поле. Если брать шире, то ОТГ необходима комплексная дорожная карта, включающая несколько направлений развития в таких сферах, как:

- развитие оборонной промышленности и крупного машиностроения. В странах ОТГ на разных этапах развиваются проекты по сборке БПЛА "Байрактар" и других компаний-производителей. Есть также определенные практические наработки, связанные с развитием кооперации автомобильной сборки предприятий Узбекистана и Азербайджана; - развитие возобновляемой электроэнергетики. В данном аспекте большие продвижения в координации проектов строительства электростанций на возобновляемых источниках энергии и соединения их магистральными энергетическими кабелями в единую сеть; - развитие и координация транспортной сети. На Х саммите Тюркских государств, который состоялся в ноябре этого года в Астане, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил инвестировать порядка 20 миллиардов долларов в диверсификацию транспортных маршрутов и развитие логистики объединения. В 2017 году корректность предложенного Токаевым объема инвестиций была подтверждена анализом Азиатского банка, оценившего именно в 20 миллиардов недофинансирование транспортной сети Центральной Азии. Для реализации этой цели в рамках ОТГ планируется создать Фонд развития, в котором потенциальный объем привлеченных средств составит порядка 350 миллиардов долларов; - развитие совместного экспорта неуглеводородного сырья. Речь идет о совместном экспорте предприятиями стран ОТГ цветных металлов и продукции (медно-никелевые сплавы), о совместном экспорте хлопка и готового текстиля, а также об экспорте аграрной продукции, выращенной на стыке субтропического пояса и сухих степей. Именно от Баку и Анкары в значительной степени зависит, какой в среднесрочной перспективе станет Организация тюркских государств – позитивным, ответственным союзником и надежным партнером, но с "протоколом" своих четких условий, или аморфной и недееспособной структурой. Очевидно, что в ближайшие годы для внешних партнеров ОТГ будут выработаны более четкие правила игры, часть из которых, впрочем, уже применяется. С одной стороны, речь идет о правилах союзничества с Россией как наиболее значительного по масштабам партнера ОТГ (следует учесть, что в экономическом плане подавляющая часть Организации тюркских государств интегрирована в СНГ/ЕАЭС). Так же, как и об определенных вводных, связанных с партнерством с ЕС – как известно, часть ОТГ, как и Турция, вовлечена во взаимодействие с Евросоюзом программами "Восточного партнерства", а также ограниченным членством в рамках ассоциации.