Армения хочет установить пункты пропуска на границе с Азербайджаном и Турцией

Армения готова установить 7 контрольно-пропускных пунктов на границе с Азербайджаном и Турцией. Об этом заявил министр территориального управления и инфраструктуры Армении Гнел Саносян на заседании министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

По словам министра, Армения готова разместить 7 пунктов пропуска дорожных инфраструктур на границах Армения-Азербайджан и Армения-Турция, обеспечить сообщение между Арменией, Азербайджаном и Турцией, восстановив 4 различных участка железнодорожной инфраструктуры, а также установить 4 пункта пропуска Армения-Азербайджан и 1 пункт пропуска на границе Армения-Турция.

«Армения выражает готовность построить и реконструировать все те инфраструктуры, которые обеспечат страны региона транспортным сообщением в направлениях север-юг и восток-запад», - отметил он.