Суд арестовал Тофика Ягублу

В Наримановском районном суде было рассмотрено представление об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении оппозиционного политика Тофика Ягублу.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Гюльтякин Асадовой в отношении Ягублу была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Возбуждено уголовное дело по статьям 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба), 320.1 (подделка, незаконное изготовление или продажа официальных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков) Уголовного кодекса Азербайджана.