Иран открывается миру

Правительство Ирана утвердило решение об односторонней отмене визового режима с 33 странами. Данное решение принято на основании предложения Министерства культурного наследия, туризма и ремесел ИРИ, сообщает ISNA.

Замминистра культурного наследия, туризма и ремесел Али Асгар Шалбафайан объяснил целесообразность данного решения стремлением к увеличению валютного обмена, привлечению иностранных инвесторов, большего числа туристов, принятием политики открытых дверей путем упрощения процедуры получения визы для граждан и бизнесменов других стран.

По его словам, из первоначального списка из 68 стран правительственной коллегией был утвержден окончательный, в который вошли 33 страны.

«Ожидается, что эта беспрецедентная акция принесет положительные результаты в культурной, экономической, социальной и туристической сферах. Иран решительно настроен на взаимодействие с различными странами мира, демонстрацию своего культурного наследия, прогресса, и на активную дипломатию», - сказал он.

Из стран, с которыми Иран в одностороннем порядке отменяет визовый режим, включены также государства СНГ, в частности, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Россия, Беларусь.

Вместе с тем иранское министерство пока не объявило сроки отмены виз, также неизвестно, как долго граждане этих стран смогут путешествовать по Ирану без визы.