Министр обороны Украины обратился к Турции

Министр обороны Украины Рустем Умеров предложил Турции присоединиться к Морской коалиции для укрепления безопасности в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

«Благодарны Турции за поддержку Украины с первого дня полномасштабного вторжения в вопросе обеспечения безопасности Черного моря. Приглашаем Турцию присоединиться к Морской коалиции», - сказал Умеров во время встречи с новым послом Турции в Украине Левентом Бильгеном.

Сообщается, что стороны также обсудили потенциальное сотрудничество по оборонному производству.

Посол Бильген отметил, что всесторонняя поддержка Украины со стороны Турции будет продолжаться.

11 декабря стало известно, что Британия и Норвегия создают морскую коалицию, которая займется помощью Украины. Британия сразу анонсировала передачу Киеву двух минных тральных кораблей класса Sandown, 23 скоростных катеров и 20 двухзвенных гусеничных вездеходов Bandvagn BvS 10.