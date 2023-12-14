Премьер-лига: «Араз-Нахчыван» с «Сабаилом» победили и поднялись в «еврозону» ВИДЕО
Сегодня в азербайджанской футбольной Премьер-лиге были сыграны два матча 17-го тура.
На стадионе «Далга Арена» «Араз-Нахчыван» принимал «Сабах», который, как казалось, набрал ход и в случае победы мог подняться на 4-е место. Однако у крепкой нахчыванской команды было иное мнение на сей счет. Подопечные Азера Багирова победили со счетом 2:0 и сами поднялись на четвертую строчку.
«Араз-Нахчыван» явно превзошел соперника в первом тайме, но гол был забит всего лишь один. На 39-й минуте футболист «Сабаха» серб Боян Летич «отметился» автоголом.
После перерыва команда Мурада Мусаева заиграла чуть лучше, однако пропустила на 71-й минуте. Туран Манафов навешивал с левого фланга ударом со штрафного, и мяч залетел в ворота «Сабаха». Гол получился весьма эффектным, однако очевидна ошибка голкипера бакинцев Юсифа Иманова, играющего крайне нестабильно.
С 26 очками нахчыванцы занимают 4-е место. Столько же очков у «Сабаила», который сегодня со счетом 3:0 разгромил «Габалу» и поднялся на 3-ю позицию. И «Араз-Нахчыван», и «Сабаил» продолжают борьбу за попадание в еврокубки, где, как известно, Азербайджан представляют четыре клуба.
На 18-й минуте матча израильтянин из «Сабаила» Ядин Лугаси воспользовался ошибкой голкипера «Габалы» Рашада Азизли и открыл счет. Совсем плохи дела габалинцев стали на 36-й минуте, когда ганский футболист Самюэль Тетте решил пнуть ногой соперника и получил красную карточку.
Беды гостей продолжились на 52-й минуте, когда Илькин Гыртымов отправил мяч в свои ворота. А точку в игре поставил мадагаскарец с французским паспортом Александр Рамалингом, реализовавший пенальти на 60-й минуте.
Первый матч 17-го тура состоялся вчера. В Товузе «Кяпяз» и «Сумгаит» сыграли вничью 1:1.
Завтра состоится встреча между «Туран-Товузом» и «Зиря», а в понедельник в центральной игре тура сыграют «Карабах» и «Нефтчи».
Турнирное положение:
1. «Карабах» - 35 очков (16 матчей)
2. «Зиря» - 29 (16)
3. «Сабаил» - 26 (17)
4. «Араз-Нахчыван» - 26 (17)
5. «Нефтчи» - 25 (16)
6. «Сумгаит» - 24 (17)
7. «Сабах» - 22 (17)
8. «Туран-Товуз» - 16 (16)
9. «Кяпяз» - 14 (17)
10. «Габала» - 11 (17).