Сегодня в азербайджанской футбольной Премьер-лиге были сыграны два матча 17-го тура.

На стадионе «Далга Арена» «Араз-Нахчыван» принимал «Сабах», который, как казалось, набрал ход и в случае победы мог подняться на 4-е место. Однако у крепкой нахчыванской команды было иное мнение на сей счет. Подопечные Азера Багирова победили со счетом 2:0 и сами поднялись на четвертую строчку.

«Араз-Нахчыван» явно превзошел соперника в первом тайме, но гол был забит всего лишь один. На 39-й минуте футболист «Сабаха» серб Боян Летич «отметился» автоголом.

После перерыва команда Мурада Мусаева заиграла чуть лучше, однако пропустила на 71-й минуте. Туран Манафов навешивал с левого фланга ударом со штрафного, и мяч залетел в ворота «Сабаха». Гол получился весьма эффектным, однако очевидна ошибка голкипера бакинцев Юсифа Иманова, играющего крайне нестабильно.