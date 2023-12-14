Лавров рассказал о «тайных попытках» Запада установить контакты с Москвой

Высокопоставленные представители стран Запада непублично пытаются установить контакты с Москвой по Украине, несмотря на звучавшие обещания не обсуждать «конфликт» без присутствия Киева. Об этом утверждает глава МИД России Сергей Лавров.

«Не имею права называть имен, но целый ряд высоких, очень известных руководителей западных стран. В том числе один конкретный руководитель очень известной западной страны несколько раз, через разные каналы... посылал сигналы, мол, а почему бы нам не встретиться и не поговорить о том, что делать с Украиной и европейской безопасностью», — рассказал Лавров, которого цитирует ТАСС.

Лавров добавил, что политик трижды пытался подать соответствующие сигналы через три разных канала, при том что у него есть прямой выход на «коллегу в Москве».

По словам главы МИД России, Москва готова к диалогу со странами, заинтересованными в том, чтобы положить конец попыткам выстраивания собственной безопасности за счет безопасности других. Лавров напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что противники переговоров должны понимать — условия для них будут тем более сложными, «чем дольше они будут заставлять [президента Украины Владимира] Зеленского вести войну».