Беларусь устроила внезапную проверку военно-воздушных сил

В соединениях и воинских частях Военно-воздушных сил (ВВС) и войск ПВО Беларуси проводится внезапная проверка дежурных сил по противовоздушной обороне. Об этом говорится в сообщении Минобороны республики в Telegram-канале.

Подразделения с переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК) и радиотехнические войска выдвинулись в назначенные районы для выполнения боевых задач, отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что в учениях задействованы зенитные ракетные комплексы С-300, С-400, а также радиолокационные комплексы для обнаружения низколетящих объектов «Роса-РБ».