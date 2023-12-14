Во сколько Еревану обойдется восстановление дороги из Азербайджана в Армению

Стоимость восстановления железной дороги из Азербайджана в Армению через Нахчыван составит порядка $230 млн, сказал вице-премьер Армении Мгер Григорян журналистам.

По его словам, ориентировочная стоимость железной дороги Горадиз (Азербайджан) - Ерасх (Араздеен, Армения) была рассчитана еще год назад, составив примерно $230 млн.

Григорян отметил, что речь идет о полном восстановлении данной железной дороги.

Строительство магистрали Ерасх (Армения) - Джульфа (Нахчыван) - Мегри (Армения) - Горадиз (Азербайджан) позволит обеспечить связь Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой и связь Армении с Россией и Ираном.