В церемонии открытия общественного форума «Россия-Армения» принимали участие дипломаты, сенаторы, депутаты, чиновники, общественные деятели, ученые-исследователи и журналисты двух стран.

Как сообщают российские СМИ, вместе с Петром Толстым мероприятие открыл Мгер Аветисян, директор и главный идеолог форума, возглавляющий российскую общественную организацию «Вместе».

В ходе выступления на открытии общественного форума «Россия-Армения», вице-спикер Госдумы России Петр Толстой предупредил Ереван об опасных последствиях дальнейшего отдаления от Москвы.

Принимая это во внимание, Москва, с одной стороны, предупреждает власти Армении об «опасных последствиях политики отдаления от России и сближения с Западом», а с другой, активно использует различные пропагандистские инструменты, дабы убедить общественное мнение, что Россия по-прежнему является верным союзником и щедрым покровителем Армении.

Следует признать, что за последнее время пророссийские силы действительно утратили авторитет в армянском обществе, а электорат, традиционно выступавший за сохранение стратегического союза России и Армении, значительно поредел.

Несложно догадаться, что это мероприятие, организованное форумом общественной организации «Вместе» и АНО «Лидеры международного сотрудничества» при поддержке Общественной палаты России, является частью усилий России по восстановлению утраченных позиций в общественном мнении Армении.

Как сообщают организаторы мероприятия, форум обсудит вопросы сохранения исторической памяти, как основу развития долгосрочного сотрудничества России и Армении, роль и место общественной дипломатии в развитии двусторонних отношений, а также значение средств массовой информации, как интегральной части создания образов политического взаимодействия.

Красной нитью в речи Петра Толстого проходила мысль о том, что Ереван не сможет жить без Москвы, и что именно Запад настроил армянское общество против России.

Говоря о результатах дистанцирования Армении от РФ, Толстой, в частности, перечислил:

«2500 неправительственных организаций при американском посольстве в Ереване, самое большое представительство США на территории бывшего СССР, гранты, деньги и все это - чтобы внушить армянской молодежи, армянскому обществу, что Армения сможет прожить без России».

Российский парламентарий призвал Армению «не повторять ошибок» постсоветских стран, «которые пытались одновременно получить всё и от России, и от Европы».

«Когда шла последняя война в Карабахе, у меня в кабинете, буквально, каждую неделю были депутаты парламента Армении, которые просили: «Пожалуйста, позвоните, скажите, сделайте что-нибудь, достучитесь до президента России, остановите войну! У нас мальчики погибают, (их - ред.) привозят в гробах с фронта», - поделился вице-спикер Госдумы. - А сегодня этих депутатов больше нет - вообще нет, никого нет. Я напомню, что именно (президент РФ Владимир) Путин остановил тогда кровавую войну».

По словам депутата, Российская Федерация заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с Арменией.

«Сегодня огромное количество армян живет и работает в России, воспитывает детей, - подчеркнул он. - Мы сходны в том, что и дальше будем делать все вместе. Во всяком случае, такова позиция России и такова позиция нашего президента».

Напомним, летом этого года Петр Толстой заявил в эфире одного из телеканалов, что Армения и Азербайджан не могут жить без России.

Это заявление вызвало в Баку волну резких протестов. В частности, депутаты Милли Меджлиса потребовали от Толстого извиниться перед Азербайджаном за эти слова.