Сегодня в 20:00 в Бакинском Дворце спорта начнется матч элитного отборочного раунда чемпионата мира-2024 по футзалу между сборными Азербайджана и Румынии.

Сборной Азербайджана необходимо сегодня побеждать, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф. А затем надо будет выигрывать 20 декабря в Алмере в игре против национальной команды Нидерландов.

В таком случае у Азербайджана будет 9 очков. Мы займем в группе 2-е место и будем иметь шансы быть в числе четырех лучших команд, занявших в своих группах 2-е позиции.

Турнирное положение:

1. Казахстан – 15 очков (5 матчей)

2. Нидерланды – 6 (5)

3. Румыния – 3 (4)

4. Азербайджан – 3 (4).

В предыдущих четырех матчах сборная Азербайджана проиграла Румынии (1:3), разгромила Нидерланды (6:1), а затем дважды уступила Казахстану (2:4, 2:3).

Всего в элитном раунде 20 команд, которые поделены на пять групп. Победители групп напрямую попадут в финальную стадию чемпионата мира. Четыре лучшие сборные среди занявших 2-е места сыграют в плей-офф, где определят еще двух участников ЧМ. Таким образом, Европу на мундиале, который пройдет в Узбекистане с 14 сентября по 6 октября 2024 года, представят семь сборных.

Напомним, что сборная Азербайджана начала борьбу в отборе с основного раунда, где заняла 2-е место в группе с Польшей и Грецией и вышла в элитный раунд.