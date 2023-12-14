Саакашвили: «Европа ступила на Кавказ, и этого никто не изменит»

Как пишут «Новости-Грузия», находящийся в заключении политик считает, что теперь решение Евросоюза, который сам «поднял свой флаг» в регионе, «никто не изменит».

«Я – гордый грузин и гордый гражданин Украины. Украина открыла для Грузии путь в Европу, но грузинский народ – это главный субъект, который сегодня приближает наше членство в Евросоюзе. Европа ступила на Кавказ, и мы позаботимся о том, чтобы европейский флаг, однажды поднятый в Грузии, никогда больше не опускался. Впервые я поднял его в 2004 году. В 2008 году Россия попыталась спустить, но потерпела неудачу. Теперь уже сам Евросоюз поднял свой флаг в нашем регионе, и этого никто не изменит», – говорится в публикации на странице Саакашвили в Facebook.

14 декабря Евросоюз принял решение начать переговоры о вступлении в объединение Украины и Молдовы, а Грузии предоставить статус кандидата в члены. Страны-члены также выразили готовность начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, «как только будет достигнута необходимая степень соответствия критериям членства».