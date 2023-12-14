Из России экстрадировали трех граждан Азербайджана

Россия экстрадировала в Азербайджан трех объявленных в розыск лиц. Об этом информирует пресс-служба Генпрокуратуры.

Согласно сообщению, Генпрокуратура России удовлетворила ходатайства Генпрокуратуры Азербайджана об экстрадиции граждан Азербайджана Аббасова Вугара Тифлис оглу, Бадалова Азизаги Шаби оглу и Салимова Габиба Парвиз оглу. Все трое скрывались от следствия и потому были объявлены в международный розыск.

Указанные лица были задержаны в России и сегодня доставлены в Азербайджан в сопровождении спецконвоя Пенитенциарной службы Минюста.