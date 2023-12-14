Макрон напомнил Путину: «Мой телефонный номер не изменился»
Президент Франции Эммануэль Макрон готов к возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.
«Если у президента Путина есть серьезные предложения, и он готов возобновить диалог, который позволит добиться мирного урегулирования при соблюдении норм международного права, Франция всегда будет державой, которая окажет поддержку и не пожалеет своих усилий для достижения результата, - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС. - Мой телефонный номер не изменился».