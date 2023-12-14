Французскую компанию обвиняют в финансировании геноцида езидов

Многие из истцов бежали из Ирака во время геноцида езидов, устроенного боевиками ИГИЛ в 2014 году.

В иске, поданном в федеральный суд Нью-Йорка 14 декабря, говорится, что компания Lafarge «помогала и подстрекала к актам международного терроризма ИГИЛ и вступила в сговор с ИГИЛ и его посредниками, за что должна выплатить компенсацию выжившим».

В октябре 2022 года Lafarge уже была признана виновной в выплате средств организациям, объявленным в США террористическими,— «Исламскому государству» и «Джебхат ан-Нусра». Компания выплатила террористам в общей сложности около $6 млн в виде «ежемесячных пожертвований» за то, чтобы цементный завод Lafarge в северной Сирии продолжал работать (этот регион контролировался тогда боевиками). В итоге компанию оштрафовали на $777,78 млн.

Власти США в 2016 году признали массовые репрессии и убийства езидов на севере Ирака и в городе Синджар геноцидом. Тогда несколько тысяч езидов были убиты, а еще около 50 тыс. стали беженцами. Действия ИГИЛ в отношении езидов также были признаны геноцидом ООН и многими странами.