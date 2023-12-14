Фархад Мамедов, автор haqqin.az 19:15

За последние два года Индия превратилась в основного поставщика оружия в Армению, которая получила из этой страны артиллерийские системы, противотанковые ракеты, системы борьбы с дронами и другие вооружения на сотни миллионов долларов. Ереван не скрывает намерений в кратчайшие сроки перевооружить армию, полностью утратившую боеспособность после разгрома в 44-дневной войне и в последующих приграничных столкновениях. Причем на сей раз оснастить ее современным оружием. Помимо этого, Армения вынашивает планы, связанные с подготовкой личного состава своей армии по стандартам НАТО и при помощи некоторых западных государств.

Как уже сообщалось, Азербайджан на разных уровнях выражал и продолжает выражать протесты относительно военных планов Армении. К сожалению, эта позиция официального Баку не только не сдерживает, но и, наоборот, подталкивает некоторые страны Запада к контактам с Ереваном и стремлению оснастить армянские вооруженные силы современным оружием, необходимым «для расширения обороноспособности Армении». Аргументируя столь акцентированную антиазербайджанскую политику, эти страны утверждают, что, несмотря на освобождение Карабаха, Азербайджан продолжает укреплять свой военный потенциал и закупать современное оружие у Израиля, Турции и других партнеров. При этом никто не хочет заострять внимание на принципиальной разнице между вооружением двух соседних стран: если Азербайджан никогда не вел захватнических войн и не планировал захват суверенной территории своего географического соседа, а применял оружие исключительно для деоккупации собственных территорий и обеспечения надежной защиты своих границ, то Армения в течение без малого тридцати лет удерживала с помощью оружия, приобретенного у России, почти 20 процентов суверенных территорий Азербайджана, а на данный момент всячески тормозит процесс подписания мирного договора на условиях Баку. Не говоря уже о том, что своего момента в оппозиции ждут армянские сторонники реванша. Именно поэтому Азербайджан обоснованно выступает против вооружения Армении. Недавно президент Ильхам Алиев заявил, что, вооружая Армению, Индия и Франция «подливают масло в огонь». Глава государства неоднократно предупреждал, что если Баку вновь увидит со стороны Армении угрозы своей территории, то без колебаний предпримет превентивные шаги и решительно нейтрализует их.

В любом случае, оружия, которое Армения купила или собирается приобрести, с военной точки зрения будет недостаточно для достижения не только стратегического, но и тактического баланса с армией Азербайджана. Главным образом потому, что между военным и экономическим потенциалом сторон существуют большие различия: Армения с ее ограниченным военным бюджетом даже теоретически не сможет идти в ногу с Азербайджаном. И хотя в Ереване это, скорее всего, понимают, тем не менее, армяне не перестают искать новых поставщиков оружия и «стучаться во все двери». Например, министр обороны Армении Сурен Папикян недавно посетил греческую часть Кипра, а затем и континентальную Грецию, где подписал ряд новых документов в сфере военно-технического сотрудничества с Кипром и Грецией. Как известно, Греция – вторая после Франции страна-член НАТО, установившая тесные военные отношения с Арменией. Правда, Афины не располагают достаточным выбором оружия на «внеблоковую» продажу. Но, тем не менее, они могут предоставить Еревану некоторые старые системы вооружения из собственных арсеналов и, вдобавок, оказать помощь в обучении личного состава армянской армии. Тем временем, издание EurAsianTimes обнародовало документ, в соответствии с которым Индия продала Армении зенитно-ракетные комплексы «Акаш». Информация о переговорах на эту тему появлялась и ранее, однако ни Ереван, ни Нью-Дели ее не подтверждали. Уточним, что «Акаш» — это зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) малой дальности производства индийской компании Bharat Dynamics Limited (BDL), предназначенный для защиты уязвимых зон и точек от атак с воздуха.

Согласно веб-сайту BDL, размещенная на мобильных платформах автоматическая система «Акаш» (AWS) имеет встроенные функции электронного противодействия (ECCM) и может одновременно поражать несколько целей в групповом или автономном режиме. Как утверждает производитель, этот ЗРК способен эффективно поражать вертолеты, истребители и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в радиусе от 4 до 25 километров. Информационный бюллетень ICICI Securities, ссылающийся на книгу заказов компании BDL, пишет, что недавно компания «получила заказ на экспорт зенитно-ракетных комплексов «Акаш». Нетрудно догадаться, что заказчиком является Армения. «Благодаря своей способности поражать одновременно несколько целей, а также уничтожать маневрирующие объекты, такие, как БПЛА, крылатые ракеты и ракеты, запускаемые с вертолетов, «Акаш» идеально подходит для нужд Еревана по борьбе с вооруженными дронами, развернутыми Баку, - пишет EurAsianTimes и добавляет. – Но Армению это не устраивает, поскольку она заинтересована также в закупке у Индии дронов-камикадзе и ракет «воздух-земля» и «земля-земля». Ходили слухи об интересе Армении к крылатым ракетам класса земля-воздух «БраМос», являющихся совместной технологической разработкой Израиля и Индии. В 2022 году, когда Индия выступила в качестве поставщика оборонной продукции для Армении, втянутой в затяжной конфликт с Азербайджаном, несколько таких ракет были доставлены в Ереван через Иран».