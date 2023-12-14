В Москве заявили, что США мешают России победить

США будут стараться не допустить сценарий, при котором Россия «берет верх». Такая стратегия будет сохраняться в Вашингтоне в ближайшем будущем, считает заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Инерционность американской госмашины и настрой всех, кто там задает тон, на то, чтобы не допустить варианта, когда Россия возьмет верх, будут преобладать, по крайней мере, в обозримой перспективе», – цитирует «Газета.ру» Рябкова.