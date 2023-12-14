Как сообщили в МИД Азербайджана, посол Марк Либби вручил министру копию своих верительных грамот.

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов в пятницу, 15 декабря, принял нового посла США в Азербайджане Марка Либби.

На встрече были обсуждены повестка двустороннего и многостороннего сотрудничества между странами, текущая ситуация в регионе, перспективы процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией. Отмечена важность сотрудничества между Азербайджаном и США по ряду направлений.

Джейхун Байрамов подчеркнул, что Азербайджан как инициатор основных элементов мирного процесса с Арменией является стороной, заинтересованной в установлении мира и стабильности в регионе.

Байрамов и Либби также обменялись мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.