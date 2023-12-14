Решением коллегии Министерства труда и социальной защиты населения от 15 декабря 2023 года утверждены нормы рабочего времени и производственный календарь на 2024 год.

В 2024 году нерабочими будут: 1, 2 января – Новый год; 20 января – День всенародный скорби; 8 марта - Международный женский день; 20, 21, 22, 23, 24 марта - праздник Новруз; 10, 11 апреля – праздник Рамазан; 9 мая - День Победы над фашизмом; 28 мая - День независимости; 15 июня - День национального спасения азербайджанского народа; 26 июня - День Вооруженных сил Азербайджанской Республики; 16, 17 июня - праздник Гурбан; 8 ноября - День Победы; 9 ноября - День Государственного флага Азербайджанской Республики; 31 декабря - День солидарности азербайджанцев мира.