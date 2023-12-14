Жители Лерика обратились к «Азеригаз»

В Лерикском районе была организована «Мобильная приемная» производственного объединения «Азеригаз».

Согласно сообщению пресс-службы ПО, семь жителей района рассказали о своих проблемах с газоснабжением. В частности, двое жителей попросили газифицировать села Пирасора и Оранд, где они проживают.

Просьбы остальных обратившихся в «Мобильную приемную» состояли в изменении расположения газовой линии, а также газификации индивидуальных жилых домов.

К акции по телефону присоединился отец шехида Алигисмета Ягублу, Мюкафат Ягубов. Сотрудникам ПО дали соответствующие поручения по решению проблем с газоснабжением семьи шехида.