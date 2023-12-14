Украинские беспилотники в небе над российским Курском
В небе над Курской областью в пятницу сбили два украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, это произошло около 17:30 по московскому времени.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем телеграм-канале, что в небе над Курском работает ПВО, и попросил жителей сохранять спокойствие.
Спустя некоторое время Минобороны РФ сообщило, что около 18:40 мск силы ПВО в Курской области сбили еще четыре украинских беспилотника.