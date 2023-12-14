В Москве уверены в улучшении отношений с Арменией

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин уверен, что временные сложности в отношениях России и Армении «преодолимы» с перспективой «дальнейшего развития» связей между странами. Об этом информирует ТАСС.

Галузин указал на многочисленные исторические, культурные, гуманитарные и экономические связи между народами Армении и России: «Это внушает в меня уверенность, не только в меня, но и во всех нас, в том, что какие-то временные сложности в наших отношениях не просто преодолимы, они преодолимы с плюсом для дальнейшего развития наших многообразных связей».