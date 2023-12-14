Кремль готов к переговорам с США... на условиях России
Россия готова к переговорам с США, но только на своих условиях, передает телеканал NBC со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
РБК передает, что Песков дал интервью NBC. В репортаже американский журналист отмечает: «Он (Песков) заявил, что Россия открыта к переговорам с Вашингтоном, но на своих условиях».
Впоследствии NBC демонстрирует кадры, где Песков говорит, что «мир менее безопасен, чем был» до того, как диалог России и США прекратился.
По словам Пескова, США сильно вовлечены в «конфликт» в Украине.
Пресс-секретарь президента РФ комментировал заявление Госдепартамента США об условиях восстановления отношений между Москвой и Вашингтоном. Последнее прозвучало вслед за словами российского президента Владимира Путина, что Москва готова к восстановлению диалога с США, но для этого нет условий. По мнению Путина, Вашингтону мешает имперская политика, а также неумение «уважать других людей, другие страны» и «искать компромиссы, а не с помощью санкций и боевых действий пытаться решать свои вопросы».
В американском Госдепе ответили российскому президенту, что для восстановления отношений необходимо освободить задержанных в России американцев, вывести войска с территории Украины и уважать ее суверенитет, а также провести переговоры на условиях Киева.