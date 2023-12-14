Кремль готов к переговорам с США... на условиях России

Россия готова к переговорам с США, но только на своих условиях, передает телеканал NBC со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

РБК передает, что Песков дал интервью NBC. В репортаже американский журналист отмечает: «Он (Песков) заявил, что Россия открыта к переговорам с Вашингтоном, но на своих условиях».

Впоследствии NBC демонстрирует кадры, где Песков говорит, что «мир менее безопасен, чем был» до того, как диалог России и США прекратился.