При Трампе из Белого дома исчезла папка с разведданными о России американские СМИ
Папка, содержащая строго секретную информацию, связанную с вмешательством России в американские выборы 2016 года, пропала в последний день президентства Дональда Трампа, пишет CNN со ссылкой на источники.
По данным телеканала, сотрудники разведки опасаются, что могли быть раскрыты некоторые самые охраняемые секреты США и их союзников.
В папке толщиной 25 см содержались в том числе необработанные разведданные, собранные США и их союзниками по НАТО о российских агентах, а также раскрывались источники этой информации. В пропавших документах также содержалась информация о том, как власти США пришли к выводу, что Владимир Путин стремился помочь Трампу победить на выборах 2016 года, сообщает CNN со ссылкой на более чем 10 источников.
Информация была настолько секретной, что конгрессмены и их помощники с допуском к секретной информации могли ознакомиться с материалами папки только в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли.
В последний раз эту папку видели в Белом доме в последние дни пребывания Трампа на посту президента. Бывший президент распорядился доставить ее туда, чтобы рассекретить часть документов, связанных с расследованием ФБР о вмешательстве России в выборы. Под присмотром тогдашнего руководителя аппарата Белого дома Марка Мэдоуза папка была тщательно изучена помощниками республиканцев с допуском к конфиденциальной информации.
За день до ухода с поста Трамп издал приказ рассекретить большую часть содержимого папки. В Белом доме было создано несколько копий отредактированной версии папки, которые собирались распространить среди республиканцев в Конгрессе и правых журналистов. Копии были отправлены адресатам, но быстро изъяты после того, как юристы Белого дома пришли к выводу, что нужна более серьезная редактура документов.
Во время инаугурации Байдена Мэдоуз был в Министерстве юстиции, куда лично доставил отредактированную копию для последней проверки.
Исчезновение секретной папки, о чем ранее не сообщалось, вызвало такое беспокойство в американской разведке, что в прошлом году ее представители уведомили руководителей сенатского комитета по разведке о пропаже и усилиях правительства по их возвращению, сообщили источники CNN.
ЦРУ, ФБР, Национальный архив, Управление директора национальной разведки, адвокат Трампа и представитель сенатского комитета по разведке отказались от комментариев.