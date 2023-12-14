В папке толщиной 25 см содержались в том числе необработанные разведданные, собранные США и их союзниками по НАТО о российских агентах, а также раскрывались источники этой информации. В пропавших документах также содержалась информация о том, как власти США пришли к выводу, что Владимир Путин стремился помочь Трампу победить на выборах 2016 года, сообщает CNN со ссылкой на более чем 10 источников.

По данным телеканала, сотрудники разведки опасаются, что могли быть раскрыты некоторые самые охраняемые секреты США и их союзников.

Папка, содержащая строго секретную информацию, связанную с вмешательством России в американские выборы 2016 года, пропала в последний день президентства Дональда Трампа, пишет CNN со ссылкой на источники.

Информация была настолько секретной, что конгрессмены и их помощники с допуском к секретной информации могли ознакомиться с материалами папки только в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли.

В последний раз эту папку видели в Белом доме в последние дни пребывания Трампа на посту президента. Бывший президент распорядился доставить ее туда, чтобы рассекретить часть документов, связанных с расследованием ФБР о вмешательстве России в выборы. Под присмотром тогдашнего руководителя аппарата Белого дома Марка Мэдоуза папка была тщательно изучена помощниками республиканцев с допуском к конфиденциальной информации.

За день до ухода с поста Трамп издал приказ рассекретить большую часть содержимого папки. В Белом доме было создано несколько копий отредактированной версии папки, которые собирались распространить среди республиканцев в Конгрессе и правых журналистов. Копии были отправлены адресатам, но быстро изъяты после того, как юристы Белого дома пришли к выводу, что нужна более серьезная редактура документов.

Во время инаугурации Байдена Мэдоуз был в Министерстве юстиции, куда лично доставил отредактированную копию для последней проверки.

Исчезновение секретной папки, о чем ранее не сообщалось, вызвало такое беспокойство в американской разведке, что в прошлом году ее представители уведомили руководителей сенатского комитета по разведке о пропаже и усилиях правительства по их возвращению, сообщили источники CNN.

ЦРУ, ФБР, Национальный архив, Управление директора национальной разведки, адвокат Трампа и представитель сенатского комитета по разведке отказались от комментариев.