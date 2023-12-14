«После вчерашнего инцидента с Maersk Gibraltar и очередного нападения на контейнеровоз сегодня мы дали указание всем судам Maersk в этом районе, которые должны пройти через пролив Баб-эль-Мандаб, приостановить свое движение до дальнейшего уведомления», — заявили в Maersk.

Датская Maersk, мировой лидер в морских контейнерных перевозках, останавливает проход судов по Красному морю после очередной атаки из Йемена, передают израильские «Детали».

Сегодня, 15 декабря, были атакованы два торговых корабля. Эту информацию подтвердили Reuters американские чиновники. Один из них — загоревшийся после обстрела контейнеровоз Al Jasrah немецкой фирмы Hapag-Lloyd, шедший из Греции в Сингапур. Имя второго корабля неизвестно.

Мятежники из проиранского движения «Ансар Аллах» (хуситы) об атаке Al Jasrah не заявляли, а сообщили, что обстреляли контейнеровозы MSC Alanya and MSC Palatium III итальянской судоходной компании MSC, еще одного крупнейшего оператора контейнерных перевозок.

До этого за последние несколько дней проиранская группировка атаковала еще три судна. Среди них танкер Ardmore Encounter под флагом Маршалловых островов и норвежский танкер Strinda, на котором возник пожар после попадания ракеты. На помощь пришел американский эсминец.

В четверг хуситы обстреляли контейнеровоз Maersk Gibraltar под флагом Гонконга. Gibraltar совершал рейс между Оманом и Саудовской Аравией.

По данным издания Axios, администрация Байдена разослала сообщения хуситам в Йемене по нескольким каналам, потребовав прекратить нападения на суда в Красном море и атаки на Израиль. Ожидается, что США объявят о создании международной военно-морской оперативной группы, корабли которой будут дежурить в Красном море и защищать мирные контейнеровозы и танкеры от проиранской группировки.