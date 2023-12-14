У 16-летнего сына Кадырова еще одна должность

16-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова, Адам, стал куратором батальона имени Байсангура Беноевского. О новой должности сына главы республики сообщил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram.

Дудаев поздравил сына Кадырова с назначением, выразив уверенность в том, что Кадыров справится с возложенной на него задачей в новом статусе.

Ранее Адама Кадырова назначили куратором батальона имени Шейха Мансура, который входит в состав Минобороны России. За несколько недель перед этим он принял должность начальника Службы безопасности главы республики