В России книги Акунина и Быкова снимают с продажи, а Медведев сыплет оскорблениями

Кроме того, книги Акунина и Быкова сняли с продажи в сети магазинов «Читай-город — Буквоед» (самая большая сеть книжных магазинов в России, которая принадлежит холдингу «Эксмо-АСТ»), также объяснив это «недавними высказываниями писателей».

В заявлении от имени гендиректора издательства Павла Гришкова говорится, что некие «публичные заявления писателей» «вызвали широкий общественный резонанс» и «требуют правовой оценки». До прояснения ситуации выпуск и отгрузки книг возобновлены не будут, говорится в сообщении АСТ.

Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) и Дмитрий Быков живут за границей, выступают против российского вторжения в Украину. Под «публичными заявлениями» имеются в виду реплики Акунина и Быкова о войне в их недавних беседах с пранкерами Лексусом и Вованом (Алексей Столяров и Владимир Кузнецов). Быков и Акунин подтвердили свою антивоенную позицию, выразили поддержку Украине и осудили российские власти. Многочисленные СМИ и телеграм-каналы обвинили писателей в «предательстве». В комментарии РБК Быков отметил, что «кто хочет меня читать — будет читать по-прежнему. Точно так же, как в начале 1980-х все мы читали Аксенова и слушали Галича… Давно пора понять, что запретить книгу невозможно».

Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал на решение издательства АСТ, написав в своем телеграме: «Все-таки некоторые свалившие за кордон наши «литературные классики», выражаясь словами Михаила Булгакова, «самая гнусная мразь».

По мнению Медведева, «самым страшным наказанием для них будет не разлука с Родиной, которую они продали, не утрата гражданства, которым они вообще не дорожат, а потеря бабла».

«Так пусть литературные выродки сдохнут от злобы на чужбине и думают сегодня о том, кто будет ухаживать за их могилами. Будет куда плюнуть», — пожелал писателям Медведев.