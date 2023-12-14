Макрон заявил, что Украина еще не скоро вступит в ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение о начале переговоров Евросоюза с Украиной – лишь политическое и не имеет юридической силы. Об этом Макрон сказал на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

По его словам, Евросоюз очень далек от реального расширения, включающего Украину: «Мы очень далеки от реального расширения ЕС, включающего Украину. В любом случае, каким бы ни было это расширение, оно потребует глубокой реформы наших правил. Это будет возможным лишь либо при значительном увеличении финансирования, либо при замене существующих механизмов и правил».