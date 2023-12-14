Важные встречи Сахибы Гафаровой в Марокко фото
Находящаяся с визитом в Марокко председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с премьер-министром этой страны Азизом Аханнушем.
Как сообщили в парламенте Азербайджана, премьер-министр Марокко отметил, что в настоящее время ведутся переговоры о дальнейшем развитии отношений между Марокко и Азербайджаном.
Указав на важность визита председателя Милли Меджлиса в развитии двусторонних отношений, премьер-министр отметил, что это показатель уровня сотрудничества между Азербайджаном и Марокко.
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова проинформировала премьер-министра о встречах, которые она провела в рамках этого первого официального визита в Королевство Марокко. Было доведено до сведения, что на встречах обсуждались вопросы, имеющие важное значение для Азербайджана и Марокко.
В ходе беседы было отмечено, что в прошлом году исполнилось 30 лет установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Марокко.
На встрече также было отмечено, что Азербайджан и Марокко успешно сотрудничают в международных организациях. Две страны поддерживают друг друга в вопросах территориальной целостности и суверенитета. В частности, было отмечено активное участие Марокко в Движении неприсоединения и работе Парламентской сети движения, созданной по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева.
По словам Сахибы Гафаровой, у двух стран есть возможности использовать имеющийся потенциал, диверсифицировать и еще больше наращивать сотрудничество в различных сферах.
Председатель Милли Меджлиса проинформировала премьер-министра об освобождении Азербайджаном своих земель от оккупации в 2020 году, о ситуации, сложившейся в регионе в постконфликтный период, мирных инициативах Азербайджана.
На встрече также обсуждалась возможность сотрудничества между Азербайджаном и Марокко в рамках восстановительных работ, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Председатель Милли Меджлиса добавила, что установленные Арменией мины являются большим препятствием для проводимых работ.
Премьер-министр Марокко поздравил Азербайджан с восстановлением территориальной целостности и суверенитета.
Сахиба Гафарова также встретилась в Марокко с министром иностранных дел, африканского сотрудничества и по делам марокканцев, проживающих за рубежом, Насером Буритой.
Насер Бурита заявил, что Азербайджан является братской для Марокко страной, отметил динамичное развитие связей между двумя странами.
По его словам, и Марокко, и Азербайджан - важные акторы в своих регионах, и Марокко рассматривает Азербайджан как важного партнера в регионе.
На встрече было отмечено, что обе страны поддерживают друг друга в вопросах территориальной целостности и суверенитета.
Сахиба Гафарова же отметила, что Азербайджан и Марокко являются братскими странами, подчеркнула важность развития всестороннего партнерства.
Спикер проинформировала об инициативах Азербайджана в качестве председателя Движения неприсоединения, подчеркнула активное участие парламента Марокко в работе Парламентской сети Движения неприсоединения.
Сахиба Гафарова сказала, что экономические отношения являются одним из основных компонентов двусторонних отношений между странами.
Председатель Милли Меджлиса отметила важность расширения договорно-правовой базы двусторонних отношений. Она поделилась мыслями о развитии связей между нашими странами в ряде сфер.
На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.