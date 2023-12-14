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Находящаяся с визитом в Марокко председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с премьер-министром этой страны Азизом Аханнушем. Как сообщили в парламенте Азербайджана, премьер-министр Марокко отметил, что в настоящее время ведутся переговоры о дальнейшем развитии отношений между Марокко и Азербайджаном.

Указав на важность визита председателя Милли Меджлиса в развитии двусторонних отношений, премьер-министр отметил, что это показатель уровня сотрудничества между Азербайджаном и Марокко. Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова проинформировала премьер-министра о встречах, которые она провела в рамках этого первого официального визита в Королевство Марокко. Было доведено до сведения, что на встречах обсуждались вопросы, имеющие важное значение для Азербайджана и Марокко. В ходе беседы было отмечено, что в прошлом году исполнилось 30 лет установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Марокко.

На встрече также было отмечено, что Азербайджан и Марокко успешно сотрудничают в международных организациях. Две страны поддерживают друг друга в вопросах территориальной целостности и суверенитета. В частности, было отмечено активное участие Марокко в Движении неприсоединения и работе Парламентской сети движения, созданной по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева. По словам Сахибы Гафаровой, у двух стран есть возможности использовать имеющийся потенциал, диверсифицировать и еще больше наращивать сотрудничество в различных сферах. Председатель Милли Меджлиса проинформировала премьер-министра об освобождении Азербайджаном своих земель от оккупации в 2020 году, о ситуации, сложившейся в регионе в постконфликтный период, мирных инициативах Азербайджана. На встрече также обсуждалась возможность сотрудничества между Азербайджаном и Марокко в рамках восстановительных работ, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Председатель Милли Меджлиса добавила, что установленные Арменией мины являются большим препятствием для проводимых работ. Премьер-министр Марокко поздравил Азербайджан с восстановлением территориальной целостности и суверенитета.

Сахиба Гафарова также встретилась в Марокко с министром иностранных дел, африканского сотрудничества и по делам марокканцев, проживающих за рубежом, Насером Буритой. Насер Бурита заявил, что Азербайджан является братской для Марокко страной, отметил динамичное развитие связей между двумя странами. По его словам, и Марокко, и Азербайджан - важные акторы в своих регионах, и Марокко рассматривает Азербайджан как важного партнера в регионе. На встрече было отмечено, что обе страны поддерживают друг друга в вопросах территориальной целостности и суверенитета. Сахиба Гафарова же отметила, что Азербайджан и Марокко являются братскими странами, подчеркнула важность развития всестороннего партнерства.