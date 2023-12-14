ЦАХАЛ по ошибке убил трех заложников
Израильские военные в ходе операции в секторе Газа по ошибке приняли трех заложников за угрозу, и застрелили их, сообщается в телеграм-канале ЦАХАЛ.
«…Это трагическое событие, которое произошло в зоне боевых действий, где находится много террористов. Мы собираем факты и выясняем детали произошедшего», — сказал пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари.
Он заявил, что ЦАХАЛ берет на себя ответственность за произошедшее и уже начато расследование.
По словам пресс-секретаря, убитые заложники «сбежали или были брошены террористами, державшими их в плену».
Ранее сегодня израильский 12 канал сообщил, что семьи заложников, находящихся в секторе Газа, рассматривают возможность объявить голодовку в знак протеста против бездействия правительства по обеспечению освобождения их близких.