Мустафа Харуф подвергся нападению в Восточном Иерусалиме во время выполнения своих профессиональных обязанностей.

Израильское издание «ХаАрец» сообщает, что Мустафа Харуф снимал ранее последствия атаки ХАМАС 7 октября, документировал последствия резни у границы с Газой. В этот раз он работал в Восточном Иерусалиме – снимал молитвы мусульман, которых не пускают сейчас на Храмовую гору.

По данным МАГАВ (Пограничная стража Израиля), в этот момент на улицах возникли беспорядки, сотрудники пресекали их, а журналисты им мешали. От Харуфа потребовали немедленно покинуть место происшествия. «Мы начали уходить, но тут полицейский сказал нам: «Не уходите отсюда». Мы пытались объяснить ему, что об этом попросил офицер. Но он ударил нас ногой», — описал начало конфликта в разговоре с «ХаАрец» Фаиз Абу Рамила, еще один работавший там фотограф.

Происшествие начал расследовать отдел прокуратуры, специализирующийся на нарушениях, совершенных полицейскими. Командующий МАГАВ бригадный генерал Ицхак Брик тоже прокомментировал происшествие: «...Мы будем расследовать и проверять этот случай и без колебаний примем командные и дисциплинарные решения».

На время расследования сотрудники, напавшие на журналиста, отстранены от службы.