Патриарха Кирилла объявили в розыск

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла объявили в розыск в Украине, следует из базы данных украинского МВД.

Патриарха отнесли к категории «лиц, скрываемых от органов досудебного расследования». Он разыскивается по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) и ч. 3 ст. 436-2 (поддержка и пропаганда вооруженного конфликта) УК Украины.

Служба безопасности Украины (СБУ) 4 ноября заочно предъявила обвинения патриарху по этим статьям. В украинском ведомстве заявляли, что он «для распространения пропаганды массово использует подконтрольные ему религиозные общины на территории России, а также представителей УПЦ (Украинской православной церкви)».