Массированная атака на Крым

«Крым.Реалии» сообщает, что в Крыму были слышны взрывы в разных районах. Российские власти отчитались о работе ПВО в Севастополе и Симферопольском районе.

«Сегодня [15 декабря] в период с 20:30 до 22:30 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Республики Крым. Российскими средствами ПВО над Крымским полуостровом уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов», - отметили в ведомстве.

Министерство обороны РФ заявило, что российские средства ПВО уничтожили над Крымом 26 украинских беспилотников.

«Сегодня [15 декабря] в период с 20:30 до 22:30 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Республики Крым. Российскими средствами ПВО над Крымским полуостровом уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов», - отметили в ведомстве.

«Крым.Реалии» сообщает, что в Крыму были слышны взрывы в разных районах. Российские власти отчитались о работе ПВО в Севастополе и Симферопольском районе.

«Глава» Севастополя Михаил Развожаев сообщал о сбитом над городом беспилотнике. «В Севастополе отработала система ПВО над морем. По предварительной информации, сбит один БПЛА», — написал он в соцсетях.

По его словам, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.