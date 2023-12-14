«Мы увидим ужасные вещи»: Украина может проиграть к лету прогноз CNN
Украина может потерпеть неудачу в войне с Россией, если США и Евросоюз не предоставят ей дополнительную помощь, пишет CNN со ссылкой на американских и европейских чиновников.
«С нами нет никакой гарантии успеха, но без нас они наверняка потерпят неудачу», - сказал высокопоставленный военный чиновник США.
«Если рассматривать возможность захвата и удержания новых территорий, — сказал один европейский дипломат, — то трудно представить, как можно добиться успеха без постоянной поддержки США».
Западные чиновники опасаются, что потеря или дальнейшая задержка поддержки американцами повлияет на помощь со стороны их союзников. Ранее Венгрия заблокировала дальнейшую помощь Украине от ЕС, и многие опасаются, что если США не смогут продолжать оказывать поддержку, европейские страны последуют за ними.
«Сейчас западные спецслужбы подсчитывают, как долго Украина сможет продержаться без помощи США и НАТО. Один высокопоставленный военный чиновник США подсчитал, что это может занять несколько месяцев при худшем сценарии, когда к лету произойдет серьезная неудача или даже поражение», - пишет CNN.
ВСУ уже нормируют боеприпасы, сообщили CNN американские и украинские официальные лица, поскольку российские силы ведут ответный огонь с интенсивностью в пять-семь раз большей, чем способны украинские силы. Высокопоставленный украинский военный чиновник сообщил CNN, что украинские командиры считают, что воздействие на их огневую мощь привело к дополнительным жертвам среди украинцев.
Издание отмечает, что, по оценкам западных чиновников, без дополнительной помощи США Украина сначала исчерпает запасы ракет большой дальности, затем ракеты ПВО, а затем артиллерийские боеприпасы и ракеты малой дальности, такие как переносные противотанковые ракеты «Джавелин» и зенитные ракеты «Стингер».
Каждая категория боеприпасов имеет решающее значение для обороны Украины. Ракеты большой дальности сыграли центральную роль в успехе Украины в оттеснении российского Черноморского флота, чтобы открыть транспортный коридор для зерна и других грузов. Ракеты ПВО оказались особенно важными в последние недели, поскольку этой зимой Россия расширила свои атаки на гражданскую инфраструктуру. Ракеты меньшей дальности позволили украинским силам защищаться от российских танков и самолетов, численность которых значительно превосходит их собственные.
«Не думаю, что люди до конца осознают, что на самом деле будет означать падение Украины, - сказал CNN европейский дипломат, - этнические чистки и полное разрушение Украины. Вспомните, что они сделали в Буче. Так что это уже успех, если мы сможем предотвратить это. И именно поэтому мы должны продолжать».