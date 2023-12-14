«Если рассматривать возможность захвата и удержания новых территорий, — сказал один европейский дипломат, — то трудно представить, как можно добиться успеха без постоянной поддержки США».

«С нами нет никакой гарантии успеха, но без нас они наверняка потерпят неудачу», - сказал высокопоставленный военный чиновник США.

Украина может потерпеть неудачу в войне с Россией, если США и Евросоюз не предоставят ей дополнительную помощь, пишет CNN со ссылкой на американских и европейских чиновников.

Западные чиновники опасаются, что потеря или дальнейшая задержка поддержки американцами повлияет на помощь со стороны их союзников. Ранее Венгрия заблокировала дальнейшую помощь Украине от ЕС, и многие опасаются, что если США не смогут продолжать оказывать поддержку, европейские страны последуют за ними.

«Сейчас западные спецслужбы подсчитывают, как долго Украина сможет продержаться без помощи США и НАТО. Один высокопоставленный военный чиновник США подсчитал, что это может занять несколько месяцев при худшем сценарии, когда к лету произойдет серьезная неудача или даже поражение», - пишет CNN.

ВСУ уже нормируют боеприпасы, сообщили CNN американские и украинские официальные лица, поскольку российские силы ведут ответный огонь с интенсивностью в пять-семь раз большей, чем способны украинские силы. Высокопоставленный украинский военный чиновник сообщил CNN, что украинские командиры считают, что воздействие на их огневую мощь привело к дополнительным жертвам среди украинцев.

Издание отмечает, что, по оценкам западных чиновников, без дополнительной помощи США Украина сначала исчерпает запасы ракет большой дальности, затем ракеты ПВО, а затем артиллерийские боеприпасы и ракеты малой дальности, такие как переносные противотанковые ракеты «Джавелин» и зенитные ракеты «Стингер».

Каждая категория боеприпасов имеет решающее значение для обороны Украины. Ракеты большой дальности сыграли центральную роль в успехе Украины в оттеснении российского Черноморского флота, чтобы открыть транспортный коридор для зерна и других грузов. Ракеты ПВО оказались особенно важными в последние недели, поскольку этой зимой Россия расширила свои атаки на гражданскую инфраструктуру. Ракеты меньшей дальности позволили украинским силам защищаться от российских танков и самолетов, численность которых значительно превосходит их собственные.

«Не думаю, что люди до конца осознают, что на самом деле будет означать падение Украины, - сказал CNN европейский дипломат, - этнические чистки и полное разрушение Украины. Вспомните, что они сделали в Буче. Так что это уже успех, если мы сможем предотвратить это. И именно поэтому мы должны продолжать».