Цукерберг строит подземный бункер на Гавайях: готовится к апокалипсису?

Основатель Facebook и Meta Марк Цукерберг строит на Гавайях поместье стоимостью $100 млн, в состав которого входит бункер «судного дня» с независимыми источниками энергии и пищи, пишет Wired, ссылаясь на свои источники.

Комплекс под названием «ранчо Кулау» на острове Кауаи частично построен и станет одной из самых дорогих личных строек в современной истории. Он состоит более чем из десяти зданий. Две основные жилые постройки соединены длинным тоннелем с бункером, в который можно попасть через дверь в полу. Его защищает бронированная стальная дверь, залитая изнутри бетоном.

Бункер должен быть полностью независим от внешнего мира. Он соединен с резервуаром с водой диаметром почти 17 м и высотой 5,5 м. Источником пищи должны служить домашние животные и посадки на территории ранчо.

Вокруг стройки построена стена высотой 1,8 м, и каждый рабочий подписывает контракт о неразглашении вне зависимости от своей вовлеченности в проект. За землю под ранчо Цукерберг заплатил $170 млн.