Депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что российские войска должны быть готовы к боевым действиям в украинских Карпатах.

«Президент че сказал? То, что ждали, в принципе. Что работаем до победы. Ты сегодня здесь, ты улучшаешься. У тебя впереди форсирование больших водных преград, штурм миллионных городов, правда? Ты уже должен смотреть за горизонт. Боевые действия в горах, в Карпатах, это все же будет», - сказал Гурулев.

Пропагандист Владимир Соловьев ответил ему, что не списывал бы со счетов и военные действия в Пиренеях.