Британия может отправить свои войска в Украину?

Некоторые страны НАТО приближаются к тому, чтобы направить своих солдат воевать в Украину. Первой из стран может принять такое решение Великобритания. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал бывший посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

По его словам, такой вариант союзники рассматривают на случай, если иссякнут запасы вооружения для помощи.

«То, что говорит сейчас президент Зеленский, что если у нас закончатся силы, закончатся солдаты, закончится вооружение, которое вы нам не доставляете, вам придется принять решение о том, чтобы помочь нашим Вооруженным силам. И есть страны, приближающиеся к этому решению. Британия – одна из них, первая в этом списке», – сказал Пристайко.

Вместе с тем он добавил, что ни одна страна в мире не признает того, что готова направить или уже направила своих солдат воевать в Украину.

По словам бывшего посла, союзники могут отправить свои войска в Украину только при «катастрофическом развитии ситуации на фронте».